Ankara kulislerinde olası erken seçim tartışmaları sürerken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. T24’e konuşan Özdağ, muhalefet cephesine dair değerlendirmelerde bulunurken, Cumhurbaşkanı adaylığı ve ittifak olasılıklarına ilişkin görüşlerini de paylaştı.

Özdağ, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a desteğini açıkladı. “Ben Mansur Bey’in aday olması gerektiğini Nisan 2022’de açıklamıştım. Anketler hâlâ onu çok güçlü gösteriyor” diyen Özdağ, Yavaş’ın muhalefet cephesinde öne çıkan isimlerden biri olduğunu vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik değerlendirmelerde de bulunan Özdağ, “Ben elleri kolları bağlı olan bir siyasetçiyi eleştirmem. Özgürlüğüne kavuşmadığı sürece yeni bir eleştirim olmayacak. Önceki eleştirilerimin arkasındayım ve inşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur” ifadelerini kullandı.

Özdağ, muhalefetin olası ittifak senaryolarına da değindi. İYİ Parti ile birleşme olasılığı sorulduğunda, “Zafer Partisi ittifaklara kapalı değil, olmasını arzu ederiz. Bahçeli ile Abdullah Öcalan’ın bir yıl önce ittifak yapacağını söyleseler inanmazdınız. Ama bugün böyle bir durum söz konusu. Bizler de çocuklarımıza ve millete bu durumu anlatabilmeliyiz. Bunun için şartları oluşturmalıyız” dedi.

Seçim sürecinin ittifaklarla şekilleneceğine dikkat çeken Özdağ, “Konuşmak için erken, siyasette 24 saat çok uzun bir süre. Türkiye seçimlere ittifaklarla gidecek. Zafer Partisi olarak bu konuda kapılarımızı kapatmış değiliz” değerlendirmesinde bulundu.

Özdağ’ın açıklamaları, Ankara kulislerinde muhalefet partileri arasında olası yeni ittifak arayışlarını yeniden gündeme taşıdı. Parti yetkilileri, Zafer Partisi’nin bu tür görüşmelerde rol oynamaya açık olduğunu ve gerekli koşullar oluştuğunda farklı partilerle müzakerelere başlayabileceğini ifade ediyor.