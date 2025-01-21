Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla mahkeme tarafından tutuklandı. 19 Ocak’ta Antalya’da düzenlenen Zafer Partisi İl Başkanları İstişare Toplantısı’ndaki sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özdağ, Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edildi.

Savcılık, Özdağ’ın Suriye politikasına yönelik sosyal medya paylaşımlarını da soruşturma dosyasına ekledi. Avukatı Paşa Büyükkayaer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir avukatının suç duyurusunda bulunduğunu ve dosyaların birleştirildiğini belirtti.

İmamoğlu'ndan tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklama kararına sert tepki göstererek, "Bu kararın yargıya siyasetin müdahalesi olduğunu herkes biliyor. Millet iradesi, bu anlayışı yenecek” ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi'nden açıklama

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Özdağ'ın birinci suçlamadan serbest bırakıldığını ancak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklama kararı verildiğini doğruladı.