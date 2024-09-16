Prof. Dr. Ümit Özdağ, Zafer Partisi Kocaeli İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ağır bir ekonomik krizle boğuştuğunu vurguladı. Özdağ, “Dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşlarımızın milli gelirden aldığı pay son beş yılda azalmaya devam ediyor,” dedi. Özellikle, 85 yaşındaki bir kadının sokakta kâğıt mendil satarak hayatta kalma mücadelesi verdiğine dikkat çeken Özdağ, toplumun farklı kesimlerinde yaşanan zorlukları örneklerle açıkladı: “65 yaşındaki bir annenin evde çalışamayacak durumda olan kızına bakmak için koşuşturması, bu krizin ne denli derin olduğunu gösteriyor. Temizlik işine giden bir kadın, iki ev arasında gidip gelerek ancak öğleye ekmek götürebiliyor.”

Gıda enflasyonunda birinci sıradayız

Özdağ, Türkiye’nin gıda enflasyonundaki yüksek oranın da altını çizdi: “Dünyada gıda enflasyonunda yüzde 60 ile birinci sıradayız. Pazarlar kapanınca atılan sebze ve meyveleri toplamak zorunda kalan insanlar var.” Bu noktada, özellikle 16 milyon emekli, dul ve yetim kişinin 8 bin lira ile 12 bin 500 lira arasında maaş alarak geçinmeye çalıştığını belirtti.

Ayrıca, “9 milyondan fazla kişi, sigorta primlerini ödeyemediği için SGK’dan ‘Sigortanı bir an önce öde yoksa sağlık hizmeti alamazsın’ mesajı alıyor,” diyerek sosyal güvenlik sorunlarına dikkat çekti. Bu durumun, toplumun sağlığı üzerinde ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Adalet vurgusu

Konuşmasında zenginlere yönelik eleştirilerde bulunan Özdağ, “Kur Korumalı Mevduat sisteminden faydalananlar, 1 trilyon 235 milyar TL faiz geliri elde ediyor fakat vergi ödemiyorlar,” dedi. Özellikle, “Asgari ücretle çalışan anneler, çocuklarına mama alabilmek için KDV ve ÖTV ödüyor, ama milyonlarca dolar faiz kazancı elde edenler bir kuruş vergi ödemiyor,” diye ekledi. “Ferrari'ye binen, vergi dairesinde kaydı olmayanlar, 32 milyon TL’lik gayrimenkul satın alıyor ama yine vergi ödemiyor,” diyerek adalet arayışının ne denli önemli olduğunu vurguladı.

"Hiç kimseyi düşman edemezsiniz"

Özdağ, 30 Ağustos törenlerinde yaşanan kutuplaşma çabalarına da değinerek, “Harbiyeliler ve İmam Hatipliler bu ülkenin evlatlarıdır. Hiçbirini düşman edemezsiniz,” dedi. “O teğmenler, kılıçlarını Türkiye'nin düşmanlarına karşı kaldırdılar. O kılıçlar, terör örgütlerine karşıdır ve biz de o kılıçları saygıyla selamlıyoruz,” ifadeleriyle birlik vurgusu yaptı.

"Türk halkı yoksullukla sınanıyor"

Türk halkının temel sorununun açlık ve yoksulluk olduğuna vurgu yapan Özdağ, “Bugün tencerenin boş olması Türk halkının en büyük sorunudur. Sığınmacıların sağladığı hizmetlerin, Türk halkının haklarıyla çeliştiğini ifade etti. İnsanların 650 lira SGK borcunu ödeyip ödemedikleriyle ilgilenirken, 5 milyona yakın Suriyeli sığınmacının bedava tedavi olmalarının sorgulanmadığını belirtti.

Türkiye'de 10 milyonun üzerinden işsiz var!

“Türk işçisinin hakkının yenmesini engelleyeceğiz,” diyen Özdağ, Türkiye’deki işsizlik oranının 10 milyonu aştığını hatırlattı. “Bodrum sokaklarında yüzlerce Hindistanlı ve Bangladeşli inşaat işçisi dolaşıyor,” diyerek yabancı işçi alımının Türk işçisini tehdit ettiğini ifade etti. “Bu ülkede 10 milyonun üzerinde işsiz varken, ‘Türk halkı çalışmıyor’ demek büyük bir edepsizliktir,” dedi. Türk milletinin çalışkan olduğunu belirten Özdağ, “Yeter ki siz ona hakkını verin,” diye ekledi.

Gelecek Vizyonu ve Mücadele Çağrısı

Özdağ, 8 Aralık’ta Ankara’da yapacakları büyük kongrede partinin Türkiye’yi yönetmeye hazır programıyla katılımcıları bilgilendireceklerini belirtti. “Bu mücadele, Türk milletinin Anayasadan çıkartılmasına karşı bir mücadele olduğunun bilinciyle sürdürülmelidir,” diyerek destek çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Ümit Özdağ, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “Bu mücadelenin sonunda zafer, büyük Türk milletinin olacak.”