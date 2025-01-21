Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya’da düzenlenen Zafer Partisi İl Başkanları İstişare Toplantısı'ndaki sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Özdağ, Çağlayan Adliyesi'nde verdiği ifadenin ardından mahkeme tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verildi.

Savcılık, Özdağ'ın Suriye politikasına dair sosyal medya paylaşımlarını da soruşturma dosyasına dahil etti. Özdağ’ın avukatı Paşa Büyükkayaer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir avukatının suç duyurusunda bulunduğunu ve dosyaların birleştirildiğini açıkladı.

Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özdağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Herkes bunun yargıya siyasetin müdahalesi olduğunu biliyor. Bu uygulamaların altında imzası olan akıl elbet millet iradesine yenilecek ve o koltuklardan gidecek. Milletimize sözümüzdür" ifadelerini kullandı.