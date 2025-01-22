Zafer Partisi lideri, cezaevine gönderildikten sonra avukatı aracılığıyla Zafer Partisi üyelerine bir mesaj gönderdi. Ümit Özdağ’ın bu mesajı, gece saatlerinde kurmayları tarafından basına duyuruldu. Özdağ, mesajında cezaevindeki zor koşulları ve yaşadıklarını detaylı bir şekilde paylaştı. Özdağ, gözaltına alınma sürecinin ardından İstanbul’daki Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’nde 30 santim genişliğinde ve 2 metre uzunluğunda bir tahta parçası üzerinde geceyi geçirdiğini söyledi.

"Öcalan daha rahat yatakta yatmıştır"

Ümit Özdağ, mesajında, cezaevinde yaşadığı zorluklara dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Özdağ, “Geceyi Vatan Caddesi'nde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru arkadaşların bütün iyi niyetli çalışmalarına rağmen 30 santim genişliğinde, 2 metre uzunluğunda bir tahta parçası üzerinde geçirdim” diyerek cezaevi koşullarını anlattı. Ayrıca, mesajında dikkat çeken bir diğer ifade ise PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelikti. Özdağ, “Eminim İmralı'da Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır” şeklinde bir açıklama yaptı.

Tutuklamanın ardından gelen tepkiler

Ümit Özdağ’ın cezaevine gönderilmesinin ardından, Zafer Partisi ve Özdağ’ın destekçileri, tutuklamayı eleştiren açıklamalarda bulundular. Özdağ’ın avukatı, müvekkilinin halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla tutuklanmasının hukuka aykırı olduğunu savundu. Ayrıca, Özdağ’ın tutuklanması, siyasi bir baskı olarak nitelendirildi. Özdağ’ın partisindeki birçok isim, bu tutuklamayı siyasi bir müdahale olarak değerlendirirken, Özdağ’ın cezaevinden gönderdiği mesajlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ümit Özdağ’ın tutuklanma gerekçesi, Erdoğan’a hakaret etmekten ziyade “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasına dayandırıldı. Özdağ, tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Beni Erdoğan’a hakaretten tutuklayamayacaklarını bildiklerinden ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan tutukladılar” ifadelerini kullandı. Özdağ’ın bu açıklaması, tutuklamanın politik bir gerekçe taşıdığına dair şüpheleri artırdı.