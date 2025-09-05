Ümit Özdağ, düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin PKK terör örgütüyle yürütülen ikinci bir müzakere sürecinden geçtiğini belirterek, TBMM’de kurulan “Öcalan Komisyonu” üzerinden yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Komisyon çalışmalarına farklı kişi ve kuruluşların da davet edildiğini söyleyen Özdağ, Diyarbakır Barosu’nun da bunlar arasında olduğunu ifade etti. Özdağ, Baro Başkanı Güleç’in bir basın organına verdiği demeçte “Kürdistan bölgesinden üç baroyla katıldık” ifadelerini kullandığını belirterek şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti topraklarının hiçbir bölgesi Kürdistan değildir. Bu ifadeyi kullanmak, bazı baroları başka bir ülkenin barosuymuş gibi göstermek anlamına gelir. Bu da aslında karşı karşıya olduğumuz zihniyetin amacını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu zihniyet, bölücü ve Türkiye Cumhuriyeti ile Türk milletine düşman bir anlayışın yansımasıdır.”

Açıklamanın suç teşkil ettiğini savunan Özdağ, konunun yalnızca siyasi değil, hukuki bir boyutunun da bulunduğunu vurguladı:

“Zafer Partisi olarak, bu açıklama üzerine bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonra da devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tüm eylem ve söylemlerle ilgili sadece siyasi değil, hukuki anlamda da gerekli adımları atacağız.”