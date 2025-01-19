Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya’da düzenlenen il başkanları toplantısı ve 'Mehmetçik Katillerine Af Yok' başlıklı mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Partiye yeni katılan 300 üyeye rozet takan Özdağ, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

"Türk milleti 'Yeter' dedi"

Antalya'nın Konyaaltı Kent Meydanı’nda gerçekleşen mitingde konuşan Ümit Özdağ, şehitler için saygı duruşuyla başladığı konuşmasında, “Türk milletinin bir terör örgütüne yenilmesine, devletin diz çökmesine asla izin vermeyeceğiz. Abdullah Öcalan İmralı'dan çıkamayacak, Zafer Partisi yükseldikçe bu mücadele güçlenecek” ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimizin kanı kurumadı"

Terör saldırılarında hayatını kaybeden güvenlik güçlerini anan Özdağ, Ankara TUSAŞ’a yapılan saldırıyı hatırlatarak, "Şehitlerimizin kanı kurumadı. Türk milletine kurulan tuzağı yine İmralı’da boğacağız. Teröristlere af tartışmalarını asla kabul etmiyoruz. PKK’ya müzakere yolu açılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Mitingler devam edecek

Antalya mitinginin ardından Zafer Partisi’nin diğer illerde de halkla buluşacağını duyuran Özdağ, “Gelecek hafta İzmir’de, ardından Hatay, Aksaray ve Eskişehir’de olacağız. Türkiye’nin her yerinde Zafer Partisi’nin anayasa ve hukuka uygun mücadelesini göreceksiniz” diye konuştu.

Zafer Partisi’nin mesajı

Antalya'nın dört bir yanından gelen vatandaşların destek verdiği mitingde, teröre karşı mücadelede kararlılık ve birlik mesajları verildi. Ümit Özdağ, “Mustafa Kemal’in askerleri olarak bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.