Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türk Subaylarına hitap ederek önemli mesajlar verdi. Özdağ, Türk Subaylarının yalnızca askerlik değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ruhunun sembolü olduklarını vurguladı.

Türk Subayı, bağımsızlık ruhunun temsilcisi

Özdağ, konuşmasında “Sevgili Teğmenler, Türk Subayı ne gladyatördür ne de şövalye. Türk Subayı, Türk Milletinin bağımsızlık ruhudur. Sizler Yıldırım Kemal gibi Türk Milletinin bağımsızlık ruhunu temsil ediyorsunuz.” diyerek Türk Subayı'nın önemine dikkat çekti.

Başkomutanın ruhuna saygı

Ümit Özdağ, konuşmasının sonunda, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden Yıldırım Kemal'in izinden giden subayları onurlandırarak, “Gözlerinizden öpüyorum. Başkomutanınızın ruhunu şad ettiniz.” ifadelerini kullandı.