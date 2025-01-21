Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, "cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla Ankara’da gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Özdağ, 20 Ocak Pazartesi akşamı bir restoranda yemek yerken gözaltına alındı ve sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul’a götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ’ın 19 Ocak’ta düzenlenen Zafer Partisi Antalya İl Başkanları İstişare toplantısındaki açıklamaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Özdağ’ın sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesine çıkarılması bekleniyor.

Zafer Partisi, gözaltı sonrasında yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ hakkında, 19 Ocak 2025 tarihinde “Zafer Partisi İl başkanları Çalıştayı”nda yaptığı kapanış konuşmasındaki eleştiri sınırındaki bazı cümleler nedeniyle Cumhurbaşkanının avukatlarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuruyla 20 Ocak 2025 sabah saatlerinde soruşturma başlatıldığı açıklanmış ve aynı günün akşam saatlerinde Ankara’da bir mekânda yemek yerken gözaltına alınarak İstanbul’a karayolu ile götürülmüştür.

Geceyi İstanbul Emniyetinde uygun olmayan koşullarda geçiren ve avukatlarıyla görüşmesi engellenen Genel Başkanımızın dosyası anlaşılamaz bir biçimde hala ele alınmamış ve kendisi ifade için bekletilmektedir.

Bu kararla ikinci bir Ergenekon Sürecinin başlatıldığı çok açık ortaya çıkmıştır.

Halen Çağlayan Adliyesinde savcı ifadesi için bekletilen Genel Başkanımız Sayın Ümit ÖZDAĞ’ın yanında olduğumuzu, haklı davamızda bizi susturmaları için hepimizi tutuklamaları gerektiğini kamuoyuna duyurur ve Sayın Genel Başkanımız serbest bırakılana kadar tüm teşkilatlarımızın dimdik ayakta olacağını herkese ilan ederiz."

İkinci Ergenekon süreci

Zafer Partisi açıklamasında süreci “ikinci bir Ergenekon” olarak tanımlarken, Özdağ’ın haklı davasını savunmaya devam edeceklerini belirtti. Kamuoyunun merakla takip ettiği bu gelişmelerde, Özdağ’ın savcılık ifadesi ve hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği dikkatle izleniyor.