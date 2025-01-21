Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "halkı kin ve nefrete sevk" suçlamasıyla ifade verdi. Savunmasında, Suriyelilerin gerçek dostlarının kendileri olduğunu belirten Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin bölünmemesini savunarak Suriyelilerin gerçek dostu olanlar bizleriz. Ancak ülkemizde bulundukları süre boyunca Türk halkını rahatsız eden, yasa dışı eylemlerde bulunan ve çevreye zarar veren kişilere karşı parti olarak tepkimizi ifade etmek en demokratik hakkımızdır."

"Bu tepki ırkçılık değil"

Özdağ, açıklamalarının Arap ya da Suriye düşmanlığı olarak algılanmaması gerektiğini vurguladı:

"Bu, Arap düşmanlığı, Suriye düşmanlığı ya da ırkçılık değildir; aksine, makul bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın gereğidir. Partimiz, Suriyelilere karşı gerçekleşmiş hiçbir şiddet olayıyla bağlantılı değildir ve bu konuda diğer partilerden çok daha hassas davranmıştır."

Ümit Özdağ, savcılıktaki ifadesinde, suçlamaların asılsız olduğunu ve herhangi bir örgütsel bağlarının bulunmadığını belirtti. Son olarak, "Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum" diyerek savunmasını tamamladı.