Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, mahkeme tarafından tutuklanmadan önce kamuoyuna verdiği mesajda, "Tek endişem rahmetli Kaşif Kozinoğlu gibi bir suikaste uğramak" demişti. Peki, Kaşif Kozinoğlu kimdir ve ona ne olmuştur?

Kaşif Kozinoğlu kimdir?

Kaşif Kozinoğlu, Türkiye'nin önde gelen istihbarat görevlilerinden biriydi. 1955 yılında Trabzon'da doğan Kozinoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) önemli görevlerde bulunmuş ve Türkiye'nin iç ve dış güvenliğiyle ilgili birçok kritik operasyonu yöneltmiştir. Özellikle Orta Asya, Kafkasya ve Afganistan gibi bölgelerdeki görevleriyle tanınan Kozinoğlu, yurtdışındaki istihbarat faaliyetleriyle de dikkat çekmiştir.

Kaşif Kozinoğlu'na Ne Oldu? Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik olarak başlatılan Oda TV kumpas davası kapsamında tutuklandı. Tutukluluğu sırasında Silivri Cezaevi'nde savunma yapmak için hazırlık yaparken, 12 Kasım 2011'de aniden hayatını kaybetti. Ölümünün ardından yapılan açıklamalara göre, Kozinoğlu'nun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Ancak Kozinoğlu, ölümünden kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Öldürmek dahil her şeyi yaptırabilirler" demişti, bu da onun ölümünü çevresinde şüpheli bir hale getirmiştir.