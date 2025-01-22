Zafer Partisi, Ümit Özdağ’ın tutuklanmasının ardından önemli bir değişikliğe imza attı. Parti Genel Sekreteri Cezmi Polat’ın yaptığı açıklamaya göre, Mehmet Ali Şehirlioğlu, Genel Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Aynı zamanda Musa Ertugan, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Şehirlioğlu’ndan sert açıklamalar

Genel Başkan Vekili olarak konuşan Şehirlioğlu, partililerine ve Türk milletine seslendi. Özdağ’ın tutuklanmasını, Türk milletinin vicdanının ve geleceğinin tutuklanması olarak nitelendiren Şehirlioğlu, mevcut iktidarın yasa ve etik kurallarına aykırı bir biçimde hareket ettiğini belirtti.

Şehirlioğlu, Zafer Partisi'nin mücadelesinin devam edeceğini vurgulayarak, Türk milletinin birlik ve huzurunun sağlanması adına partilerinin kararlı adımlar atmaya devam edeceğini söyledi.

Sivil toplum örgütlerine çağrı

Şehirlioğlu, sivil toplum örgütlerine ve sendikalara da çağrıda bulunarak, “Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları bu hükümet ve paydaşları tarafından dikkate alınmıyor. Sizi acilen göreve çağırıyoruz!” dedi.

Zafer Partisi’nin İzmir mitingi

Şehirlioğlu, partinin 26 Ocak 2025’te İzmir’de büyük bir miting düzenleyeceğini açıkladı. Mitingde, Türkiye’nin geleceği için önemli mesajlar verileceği belirtilirken, Şehirlioğlu, “Her bir Zafer Partili birer Ümit Özdağ’dır. Büyük Türk Milleti, yapılan haksızlığı affetmeyecek ve bunun hesabını günü geldiğinde soracaktır” dedi.

Şehirlioğlu, "Terörist başının muhatap alınmasına karşı çıkmayı sürdüreceğiz. Anayasamızın Türk Milletinin milli bütünlüğüne ve hükmü şahsiyetine zarar verecek bir değişikliğe asla razı olmayacak bununla birlikte uyarıcılık görevimizi ifa etmeye devam edeceğiz. Bu sebeple yarından itibaren çalışmalarımıza aynen devam edecek ve 26 Ocak 2025 tarihinde İzmir mitingimizi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bundan sonra her bir Zafer Partili birer Ümit Özdağ’dır. Büyük Türk Milleti, yapılan haksızlığı affetmeyecek ve bunun hesabını günü geldiğinde sizden soracaktır" dedi.