Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen Zafer Partisi İl Başkanları İstişare Toplantısı'ndaki sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Özdağ, Çağlayan Adliyesi'nde verdiği ifadenin ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verildi.

Savcılık, Özdağ’ın Suriye politikasına dair sosyal medya paylaşımlarını da soruşturma dosyasına ekledi. Özdağ’ın avukatı Paşa Büyükkayaer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir avukatının suç duyurusunda bulunduğunu ve dosyaların birleştirildiğini açıkladı.

"Adalet katledilmiştir"

Zafer Partisi Genel Başkanı’nın tutuklanmasına en sert tepki CHP’li Özgür Özel’den geldi. Özel, yaptığı açıklamada, "Zafer Partisi Genel Başkanı Sn. Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına ilişkin kararla adalet bir seyyar giyotin marifetiyle bir kez daha katledilmiştir" ifadelerini kullandı.

Özel, tutuklama kararının demokrasiye ve yargı bağımsızlığına büyük bir darbe olduğunu savunarak, "Bir siyasi parti genel başkanını 5 yıl önceki sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek tutuklamak, demokrasinin ve yargı bağımsızlığının katlidir" dedi.

"ilk sandıkta bu düzeni değişecek"

Özgür Özel, "Genel Başkan tutuklamak darbecilerin işidir. Mevkidaşını hapiste tutmak korkakların işidir. Rakibini tutuklatmak acizlerin işidir" şeklinde sert eleştirilerde bulunarak, bu hukuksuz rejimle mücadeleye devam edeceklerini ve "ilk sandıkta bu düzeni değiştireceklerini" belirtti.