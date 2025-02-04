Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

İstanbul Başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra 21 Ocak'ta tutuklanan ve Silivri Cezaevi’nde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan 'tutukluluğa itiraz' başvurusunun reddedildiği bildirildiği.

Özdağ'ın X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“30 Ocak Perşembe günü İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğine, tutukluluğa ilişkin yaptığımız itiraz başvurusu hakkında, itirazı inceleyecek olan üst derece mahkemesi tarafından 'itirazın reddine, tutukluluğumun devamına' karar verilmiş. Öcalan için düşman ceza hukuku uygulaması ile rehin tutulmaya devam ediliyorum. Yaşasın milli, üniter, laik Türkiye Cumhuriyeti!”