Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen Zafer Partisi İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda yaptığı açıklamalar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Özdağ'ın, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verildi.

Tutuklama kararının ardından Ümit Özdağ'ın X hesabı üzerinden bir açıklama yapıldı. "Ümit Özdağ tutuklandı! Adalet tutuklandı! Asgari ücretle geçinmek zorunda kalan işçi tutuklandı! Açlık sınırının altında yaşayan emekliler tutuklandı! Sığınmacı ve kaçaklarla vatanını paylaşmak istemeyen vatanseverler tutuklandı! Terörist başı, bebek katili Öcalan serbest kalmasın diyen şehit anaları tutuklandı! Tribünlerde "Ne mutlu Türk'üm diyene" diye bağıran taraftarlar tutuklandı! "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye haykıran milyonlarca Atatürkçü tutuklandı. Beni tutuklayabilirsiniz ama öldürmeden susturamazsınız!"