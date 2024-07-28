Çiftin nikah törenine, siyasi ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Nikah şahitleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve sevilen sanatçı Melek Baykal yer aldı.

Özgür Özel'den tebrik mesajı

CHP lideri Özgür Özel, tören sırasında yaptığı konuşmada, Belovacıklı ve Özlale çiftine mutluluklar dileyerek, "Bu özel gününüzde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Her iki aileye de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Davetliler arasında birçok ünlü ismin bulunduğu nikah töreni, sıcak ve samimi bir atmosferde geçti. Serap Belovacıklı ve Ümit Özlale, mutluluklarını sevdikleriyle paylaşırken, törenden kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yeni evli çift, törenin ardından düzenlenen resepsiyonda dostlarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı.