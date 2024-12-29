Müzik dünyasının ve sahnelerin başarılı ismi Ümmü Erbil, Antalya’da Kepez Şefkat ve Huzur evinde, huzurevi sakinleriyle erken yılbaşı kutlaması yaptı. Müzik dünyasına sunduğu 5 albüm, 60 tekli eser içinden oluşturduğu repertuarı ile huzurevi sakinlerine muhteşem bir eğlence yaşatan Ümmü Erbil "Bende huzur buldum" dedi.

Zaman buldukça bu tip ziyaretleri yaptığını çeşitli kurumlarda eğlenerek başarı yolculuğunda onu alkışlayan ellere vefa borcunu ödemeye çalıştığını da vurgulayan Ümmü Erbil, gittiği huzur evinde üniversite hocasını karşısında görünce de hasret giderip, duygulu anlar yaşadı. Sevilen şarkıcı Ümmü Erbil “Başarı yolunda bizi alkışlayan ellere vicdani borç olarak görüyorum, bu tip eğlence ve ziyaretler, en önemlisi aldığım dua benim için her şeyden değerli. Üniversite hocam ile huzur evinde karşılaşmak benim içinde başka bir sürpriz oldu” dedi.