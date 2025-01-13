Müzik dünyasında her tarzın sanatçısı olduğunu dile getiren Ümmü Erbil, müziğin efsane ismi Neşe Karaböcek’in yorumladığı “Demiyom mu” isimli eseri kendi tarzında seslendirdi. “Demiyom mu” isimli söz ve müziği Neşe Karaböcek imzası taşıyan eseri Hüseyin Çeliker aranjörlüğünde halk müziği formatındaki ezgileri, popüler aranje öğeleriyle birleştirerek toplumun her kesiminde kabul görebilecek ve keyifle dinlenebilecek bir hale getirmeye çalıştıklarını sözlerine ekleyen Ümmü Erbil yeni çalışmasının başarısından emin.

"Çok obje ve ilgi dağıtacak resimlerden kaçındık"

Fatih Bedir yönetmenliğinde stüdyo ortamında Ümmü Erbil performansı ile klip çalışması yapılırken başarılı yorumcu, "Çok obje ve ilgi dağıtacak resimlerden kaçındık amacımız tüm dikkat şarkıda olsun istedik" vurgusunu yaptı. Hayallerinden biri de Neşe Karaböcek şarkısını yorumlayıp onunla birlikte kamera karşısına geçip klip çalışmasında birlikte olmak olduğunu dile getiren Ümmü Erbil, “Unutulmaya yüz tutan eserleri gündemde tutmak unutturmamak ve de geçmişteki müzik anlayışımıza bakarak geleceğe yön vermek açısından bir dönemin önemli eserlerini yeni sound ile güncellemeyi önemli buluyorum” dedi.