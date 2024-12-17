Ümraniye'nin Ihlamurkuyu Mahallesi'nde alkollü bir şahıs, ambulans şoförüne saldırarak aracı yumrukladı. Sağlık çalışanları ve çevredekilerin müdahalesiyle şahıs uzaklaştırıldı. Şüpheli hakkında yakalama çalışmaları sürüyor.

Alkollü şahıs ambulansta tedaviyi reddetti

Olay, Ihlamurkuyu Mahallesi Balaban Sokak üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen şahıs, ambulans şoförüne saldırarak, aracı yumrukladı. Olay yerine gelen sağlık çalışanları, şahsı darp etmeye çalışan kişinin müdahale ederek olay yerinden uzaklaştırılmasını sağladı.

Sağlık çalışanları şikayetçi olmadı

İlginç bir şekilde, ambulans şoförü ve sağlık çalışanları şahıs hakkında şikayetçi olmadı. Olay sonrası, şüpheli şahıs ambulansta tedavi edilmek istemediğini belirtti.

Yakalama çalışmaları devam ediyor

Olayın ardından polis, şüpheli şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.