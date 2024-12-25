Ümraniye'nin İstiklal Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan büyük patlama, bir dairede meydana geldi. Patlama nedeniyle duvarlar yıkılırken, olayda bir kişi yaralandı ve çevreye büyük hasar oluştu.

Patlamanın sebebi doğal gaz

Olay, saat 01.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadaki bir dairede bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sonucunda dairenin duvarı yıkıldı ve çevreye büyük bir gürültü yayıldı.

Ekipler hızla müdahale ederek bina tahliye edildi

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlamanın etkileri nedeniyle güvenlik önlemleri alarak binayı tahliye etti. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirildi. Ayrıca, patlama nedeniyle bina içerisindeki bazı parçalar caddeye savruldu.

Yaralı kişi hastaneye sevk edildi

Patlama sırasında hafif şekilde yaralanan bir kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.