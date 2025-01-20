Ümraniye’de TEM Otoyolu’nda gece saatlerinde seyir halindeyken aniden alev alan bir otomobil, büyük paniğe neden oldu. Olayda, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Seyir halindeyken yangın çıktı

Olay, gece saat 00:30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Edirne istikameti Ümraniye mevkiinde gerçekleşti. Seyir halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir sebeple aniden yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, hemen otomobili sağa çekerek aracı terk etti ve yetkililere haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü

İhbarın ardından olay yerine hızla polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri ise trafik akışını güvenli bir şekilde sağladı.

Otomobil kullanılamaz hale geldi

Yangın sonucu otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin çalışmasının ardından, TEM Otoyolu'ndaki trafik normale döndü ve yol yeniden açıldı. Yangının nedeni ise yetkililer tarafından araştırılmaya başlandı.