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Yapılan aramalarda 2 kilo 650 gram uyuşturucu, 13 uyuşturucu hap, 2 pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca ve çeşitli malzeme ele geçirildi.

Konya ve çevre illerde YKS'nin ilk oturumu başladı

Konya ve çevre illerde YKS'nin ilk oturumu başladı

Bir süre takibe alınan adreslere düzenlenen operasyon da N.O. isimli şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Dudullu Mahallesi'nde oto yıkamacı olarak faaliyet yürüten iki ayrı iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İSTANBUL (AA) - Ümraniye 'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

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