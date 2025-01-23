Trendyol 1. Lig’de heyecan 21. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Ümraniyespor ve Şanlıurfaspor arasında oynanacak mücadele, Spoint Ümraniye Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Ümraniyespor durumu

Ev sahibi Ümraniyespor, ligde son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alarak 26 puanla 13. sırada yer alıyor. Kendi sahasında 3 puan hedefleyen Ümraniyespor, düşüşteki grafiğini düzeltmek istiyor.

Şanlıurfaspor deplasmanda 3 puanı kazanmak istiyor

Deplasman ekibi Şanlıurfaspor ise son 5 maçında 2 galibiyet alarak 25 puanla 18. sırada bulunuyor. Bu kritik mücadelede deplasmandan puanla dönmeyi amaçlayan Şanlıurfaspor, rakibiyle arasındaki sıralama farkını kapatmaya çalışacak.

Altınordu, Ersan Parlatan ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı Altınordu, Ersan Parlatan ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Ümraniyespor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Tarih: 24 Ocak 2025 Cuma
  • Saat: 20.00
  • Kanal: beIN Sports 2, tabii, TRT Spor
  • Stadyum: Spoint Ümraniye Stadyumu
  • Hakem: Alpaslan Şen
  • Yan Hakemler: Kadir Akıllı, Ethem Poltuk
Kaynak: HABER MERKEZİ