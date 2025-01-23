Trendyol 1. Lig’de heyecan 21. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Ümraniyespor ve Şanlıurfaspor arasında oynanacak mücadele, Spoint Ümraniye Stadyumu’nda gerçekleşecek.
Ümraniyespor durumu
Ev sahibi Ümraniyespor, ligde son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alarak 26 puanla 13. sırada yer alıyor. Kendi sahasında 3 puan hedefleyen Ümraniyespor, düşüşteki grafiğini düzeltmek istiyor.
Şanlıurfaspor deplasmanda 3 puanı kazanmak istiyor
Deplasman ekibi Şanlıurfaspor ise son 5 maçında 2 galibiyet alarak 25 puanla 18. sırada bulunuyor. Bu kritik mücadelede deplasmandan puanla dönmeyi amaçlayan Şanlıurfaspor, rakibiyle arasındaki sıralama farkını kapatmaya çalışacak.
Ümraniyespor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 24 Ocak 2025 Cuma
- Saat: 20.00
- Kanal: beIN Sports 2, tabii, TRT Spor
- Stadyum: Spoint Ümraniye Stadyumu
- Hakem: Alpaslan Şen
- Yan Hakemler: Kadir Akıllı, Ethem Poltuk
Kaynak: HABER MERKEZİ