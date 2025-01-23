Ümraniyespor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Deplasman ekibi Şanlıurfaspor ise son 5 maçında 2 galibiyet alarak 25 puanla 18. sırada bulunuyor. Bu kritik mücadelede deplasmandan puanla dönmeyi amaçlayan Şanlıurfaspor, rakibiyle arasındaki sıralama farkını kapatmaya çalışacak.

Ev sahibi Ümraniyespor, ligde son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alarak 26 puanla 13. sırada yer alıyor. Kendi sahasında 3 puan hedefleyen Ümraniyespor, düşüşteki grafiğini düzeltmek istiyor.

Trendyol 1. Lig ’de heyecan 21. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Ümraniyespor ve Şanlıurfaspor arasında oynanacak mücadele, Spoint Ümraniye Stadyumu’nda gerçekleşecek.

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