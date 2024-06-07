Umre ziyareti için giden 1356 kişiden bazıları, yurt dışından aldıkları telefonları pasaportlarına işletmek istediğinde, daha önce başka telefonların pasaportlarına işlendiğini fark etti. Olayın ardından savcılığa suç duyurusunda bulunan mağdurların kimlik bilgilerinin Hatay’da PTT acenteliği yapan Ahmet Çelikkaya tarafından ele geçirildiği ortaya çıktı.

Pasaportlarına başka telefonlar işlendi

Mağdurlardan Abdulkadir A., umre dönüşünde Suudi Arabistan'dan aldığı telefonu pasaportuna işletmek istediğinde, pasaportuna başka bir telefonun işlendiğini fark ettiğini belirtti. Başka bir mağdur olan Raziye D. ise e-Devlet sistemine giriş yaptığında üzerine iki telefon işlendiğini öğrendiğini ifade etti.

Hatay'da PTT acenteliği yapan Ahmet Çelikkaya'nın, umreye giden 1356 kişinin kimlik bilgilerini ele geçirdiği, Serinyol PTT şubesinde görevli Bilal Karabiber'in ise bu bilgileri kullanarak sistemden e-Devlet şifrelerini aldığı tespit edildi. Sanıklar, kimlik bilgilerini kullanarak e-Devlet şifresi talebinde bulundu ve bu şifreleri başka bir GSM operatörü bayisine sattıkları ortaya çıktı.

Hatay 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada sanık Bilal Karabiber'e, 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve vermek' suçlarından 7 yıl 4 ay 22 gün, Ahmet Çelikkaya'ya ise 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve vermek' suçundan 5 yıl 7 ay hapis cezası verildi.