İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 43 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Umuda yolculukta can pazarı
İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında yaşanan olayda, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içinde bulunan 43 düzensiz göçmen ölümle burun buruna geldi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı’na yapılan yardım çağrısının ardından bölgeye hemen Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, lastik botun kontrolsüz şekilde sürüklendiğini ve göçmenlerin panik halinde olduğunu belirledi.
Yapılan hızlı müdahale sonucu, bottaki 43 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı.
Ekipler, göçmenleri güvenli bir şekilde karaya çıkardı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi’nde düzensiz göçle mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı.