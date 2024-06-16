Bodrum'un gözde mekanlarından Azka Otel, önceki gece unutulmaz bir konsere ev sahipliği yaptı. Sevilen sanatçı Umut Açıkgöz, sahne aldığı iki saat boyunca konuklarına adeta bir müzik ziyafeti sundu.

Açıkgöz, performansında hem eski hem de yeni hit şarkılarına yer vererek, dinleyicilere keyif dolu anlar yaşattı. Sanatçının enerjik sahne performansı ve etkileyici sesi, gece boyunca konuklardan büyük alkış aldı. Konser boyunca sık sık seyircilerle etkileşime giren Açıkgöz, sıcak tavırlarıyla da beğeni topladı. Bu unutulmaz konser, Bodrum’da yaz akşamlarının vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor. Azka Otel, bu tür etkinliklerle konuklarına kaliteli müzik ve eğlence sunmaya devam edecek.