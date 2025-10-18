Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13’ü tutuklandı, 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Ekipler, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla Yunanistan ve İtalya’ya gönderen bir şebekeyi tespit etti. Şüphelilerin, göçmenleri önce Muğla’ya getirip konaklama imkânı sağladıkları, ardından deniz yoluyla yurt dışına çıkardıkları belirlendi.

6 ilde eş zamanlı operasyon

Belirlenen adreslere Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçeleri ile Aydın, İstanbul ve Balıkesir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, kesici aletler, gece görüş dürbünleri, tekne motoru, uydu telefonu, telsiz, akü ve mazot ele geçirildi.

13 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun görüntülerinin, polis kamerası tarafından anbean kaydedildiği öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, göçmen kaçakçılığına karşı kararlı bir mücadele yürütüldüğünü belirterek, “Umut tacirlerine göz açtırmayacağız” mesajını paylaştı.