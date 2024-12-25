Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, Konak Belediyesi’nin Tepecik’teki tarihi binasında hizmet veren Roman Kültür Merkezi’ni ziyaret etti. Merino, merkezin konumunun ve binanın tarihi özelliğinin, Roman kültürüne yönelik faaliyetler için doğru bir seçim olduğunu belirterek, bu başarılı çalışmaları takdir etti.

Roman gençlerine yönelik istihdam projesi de masaya yatırıldı

Ziyaret sırasında, Konak Belediyesi tarafından yürütülen Roman gençlerine yönelik istihdam projesinin etkileri de ele alındı. Konak Roman Kültür Merkezi Sorumlusu Cem Pekbalıkçı, UNDP’nin desteğiyle yapılan projede 100 Roman gencine ulaşma hedeflerinin aşılarak 110 gence ulaştıklarını ve bu gençlerin 65’inin kadın olmasından büyük gurur duyduklarını söyledi. Projenin katılımcılara sağladığı fırsatlar, Merino’ya detaylı bir şekilde aktarıldı.

“Eğitim burada çok önemli”

Merino, Roman Kültür Merkezi’nin hem tarihi hem de stratejik olarak doğru bir noktada konumlandığını belirterek, merkezin eğitim faaliyetlerinin önemine de vurgu yaptı. “Burası çok güzel bir mekan. Hem tarihe tanıklığı hem de bulunduğu konum ile Roman Kültür Merkezi için çok doğru bir seçim olmuş. Bu alanda çocukların eğitim alıyor olması da oldukça önemli” diyen Merino, projeye olan desteğini yineleyerek, kısa süre içinde Konak’a ve Roman Kültür Merkezi’ne tekrar gelmeyi planladığını ifade etti.

İşbirlikleri beklentisi yükseliyor

Monica Merino, Konak Belediyesi’nin bu önemli kültürel projeyi hayata geçirmekteki başarısını takdir ederken, gelecekteki işbirlikleri için de umut verici mesajlar verdi. Konak Belediyesi ve UNDP arasında yapılacak yeni çalışmalar ve projeler, özellikle Roman vatandaşlar için önemli fırsatlar yaratmayı vaat ediyor.