İZMİR (AA) - METİN AYDEMİR - Helenistik, Roma, Doğu Roma ve Osmanlı dönemlerine ait izler taşıyan İzmir'in Bergama ilçesi, bu yılın ilk 5 ayında geçen senenin aynı dönemine göre turist sayısını artırdı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde 2014 yılında Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı olarak yerini alan Bergama, farklı medeniyetlerin tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtıyor.

İlçenin bugüne kadar ulaşan tarihi dokusu, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesine alınan Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı; Pergamon (çok katmanlı kent), Kibele Kutsal Alanı, İlyas Tepe, Yığma Tepe, İkili, Tavşan Tepe, X Tepe, A Tepe ve Maltepe Tümülüsleri olmak üzere dokuz bileşenden oluşuyor.

İlçeyi ziyaret edenler de Helenistik dönemden Osmanlı'ya kadar çeşitli katmanları barındıran tarihi yapılar arasında adeta zaman yolculuğuna çıkıyor.

Bergama, kruvaziyerlerle İzmir'e gelen turistleri de çekiyor. İzmir Limanı'na yanaşan gemilerden inen turistlerin bir kısmı Efes Antik Kenti'ne giderken bir kısmı da Bergama'yı tercih ediyor.

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını öncesi yıllık 393 bin ziyaretçi sayısına ulaşılan Bergama'da salgın döneminde ziyaretçi azaldı. İlçeye 2020'de 107 bin, 2021'de 183 bin ziyaretçi gelirken, 2022 yılı itibarıyla Kovid öncesi sayıya yaklaşıldı. Bergama'yı 2022'de 367 bin turist ziyaret etti. İlgi çekmeye devam eden ilçe, geçen sene ise 433 bin ziyaretçi sayısına ulaştı.

İlçeye yerli ve yabancı turist ilgisi bu yıl da arttı. Geçen yıl 1 Ocak-31 Mayıs döneminde 151 bin yerli ve yabancı turistin geldiği ilçedeki ören yerlerini, bu yılın aynı döneminde 185 bin kişi gezdi.

- "UNESCO kimliğimiz evrensel bir değer"

Bergama Müzesi Müdürü Nilgün Ustura, AA muhabirine, ziyaretçi sayısında kademeli artış gözlemlediklerini söyledi.

Bergama'nın Dünya Mirası Listesi'nde yer almasının ziyaretçileri etkilediğini belirten Ustura, "UNESCO kimliğimiz evrensel bir değer. Kitlemiz giderek büyüyor. Umarım sistemli ve güzel şekilde ziyaretçi profilimiz genişler." dedi.

Yabancı turistlerin ziyaret dönemlerinin farklı olduğunu anlatan Ustura, "Avrupa, Amerika, Uzak Doğu ülkelerinden gelen ziyaretçilerimiz var. Yelpazemiz geniş. Kış döneminde daha çok Uzak Doğu ülkeleri oluyor. Yazın Avrupa'yı söyleyebiliriz. Amerikalılar ilkbahar ve sonbahar aylarını tercih ediyor. Dolayısıyla farklı ülkeler ve kültürlerin burayı farklı zamanlarda ziyaret ettiklerini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının bazı ören yerlerinde uyguladığı gece müzeciliği çalışmasına da değinen Ustura, şöyle konuştu:

"Müzemiz ve bağlı birimleri Akropol, Asklepion, Kızıl Avlu için altyapı çalışmaları oluşturulacak. Yaz döneminde akşam 20.00'ye kadar açığız. Gece müzeciliği ile bunu daha ileri bir saate alacağız. Ören yerlerini farklı zaman dilimlerinde gezme fırsatını ziyaretçilere sunacağız. Tüm koşulları oluşturduktan sonra gece müzeciliği faaliyeti bizim bölgemizde, ören yerlerinde, müzemizde olacaktır."

- Bayramda yerli turist ilgisi artıyor

Ustura, bayram ve tatil dönemlerinde yerli ziyaretçilerin ilçeye daha fazla ilgi gösterdiğini dile getirerek, "İnsanlar farklı şehirlerin yaşam tarzını görmeyi önemser hale geldi. Bu yüzden de ziyaretçi artışı, özellikle yerli turistte çok ciddi bir artışımız var." dedi.

Bergama'da konaklama tesisi işleten Yaşmak Keskin de Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandığını, tatili tam dolu geçireceklerini söyledi.

İskoçya'dan gelen Catharine Macneal ise İncil'in vahiy bölümünde ismi geçen yedi kiliseyi ziyaret etmek için bölgeye geldiğini, bu kiliselerin hepsinin bu bölgede olduğunu dile getirerek, "Dün Kızıl Avlu'ya gittim, kesinlikle çok güzel ve büyüleyici bir yer. Orada çok güzel duygular hissettim, ziyaret etmek için harika bir yer, herkese tavsiye ederim." diye konuştu.