Unilever, Avrupa'daki ofis görevlerini önemli ölçüde azaltma kararı aldı. Şirket, 2025 yılı sonuna kadar Avrupa'daki ofis istihdamının üçte birini kapatmayı planlıyor.

Hissedar baskısı ve verimlilik programı

Unilever, aktivist yatırımcı Nelson Peltz ve diğer hissedarların baskısı altında, Avrupa'daki ofis istihdamını ciddi şekilde azaltma kararı aldı. FTSE 100 şirketi, bu kararı Financial Times ile paylaşılan bir şirket içi görüşme sırasında açıkladı. Şirket, 2025 yılı sonuna kadar Avrupa'da 3 bin 200 kadar pozisyonun kapatılacağını belirtti.

Küresel verimlilik programı

Bu işten çıkarmalar, Unilever'in mart ayında duyurduğu ve küresel çapta 7 bin 500 kadar pozisyonun azaltılmasını içeren "verimlilik programının" bir parçası olarak gerçekleştirilecek. Şirket, şu anda Avrupa'da 10 bin ila 11 bin arasında ofis bazlı personel istihdam ediyor.

İnsan Kaynakları Müdürü'nün açıklamaları

Unilever İnsan Kaynakları Müdürü Constantina Tribou, bir video görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, "Şu an ile 2025 sonu arasında Avrupa'daki rollerde beklenen net etki 3 bin ila 3 bin 200 rol aralığında" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, işten çıkarmaların geniş çaplı ve derin etkili olacağını gösteriyor.

Unilever'in bu kararı, birçok çalışanın işini kaybetmesine neden olacak ve Avrupa'daki operasyonlarını büyük ölçüde etkileyecek. Şirket, bu süreçte etkilenen çalışanlarına destek sağlayacağını ve geçiş döneminde çeşitli yardımlar sunacağını belirtti.