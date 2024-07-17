İSTANBUL (AA) - UNIROBOTICS, Paris'teki Eurosatory fuarında uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS) ile yoğun ilgi gördü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CANiK'in de aralarında bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketlerinden UNIROBOTICS, mekanik, elektronik ve yazılım alanındaki uzmanlığını, AR-GE çalışmalarından edindiği birikimini ve test altyapılarında gerçekleştirdiği çalışmaların sonuçlarını modern orduların ihtiyaç duyduğu çözümlere dönüştürüyor.

Hızlı değişen modern muharebe alanlarında görev yapan, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere tüm modern dost ve müttefik ülke ordularının, operatörlerinin ihtiyacı olan, hızlı ve etkin bir şekilde hedefe angaje olmalarına olanak sağlayan, akıllı sistemler geliştiren UNIROBOTICS, ortaya koyduğu silah kulelerini TRAKON Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri ürün ailesi bünyesinde topladı.



16. IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenen TRAKON ürün ailesi içerisinde, TRAKON (30X113 toplarla kullanılan UKSS), TRAKON TARGAN (deniz tipi UKSS, 12.7 milimetreden 30 milimetre topa kadar), TRAKON LITE (hafif segment) ve TRAKON CREW yer alıyor.



Son olarak Paris'teki Eurosatory'de vitrine çıkan TRAKON serisi UKSS'ler, özellikle yabancı delegasyonlar ve alım heyetleri tarafından büyük ilgi gördü.

- "UNIROBOTICS'in önemli bir boşluğu doldurduğunu görmüş olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç, TRAKON ürün ailesinin UNIROBOTICS'in teknolojik gelişmişliğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

CANiK'in güçlü altyapısı, imajı ve savunma sanayisindeki deneyiminin katkısıyla bu ürünlerin uluslararası alanda beğeni topladığını vurgulayan Baç, teknolojik üstünlükleri, etkinlikleri ve yüksek güvenlik standartlarının TRAKON'ları rakipleri karşısında öne çıkardığını aktardı.

Baç, Eurosatory'nin TRAKON ürün ailesi için son derece başarılı geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Bu etkinlikte UNIROBOTICS'in özel şirket olarak hem Türkiye'de hem dünya genelinde önemli bir boşluğu doldurduğunu görmüş olduk. UNIROBOTICS üretmiş olduğu çok yönlü, kompakt ve modüler UKSS tasarımları ile dünyadaki hemen hemen tüm platform üreticilerinin dikkatini üzerine topladı. CANiK gibi her zaman yüksek katma değerli ürünler geliştirme hedefi ile yola çıkan UNIROBOTICS, bu fuar ile birlikte birçok ön anlaşma, stratejik ortaklığa imzasını atarak önümüzdeki dönemde yapacağı satışların ilk adımını attı."

UNIROBOTICS'in, bu ön anlaşmalarla modern orduların yeni gözdesi haline gelmeye başladığını vurgulayan Baç, "Buradaki başarının en büyük mimari ise sistemleri daha geliştirildiği ilk günden itibaren global savunma sanayinin ihtiyaçları göz önünde bulundurarak tasarlayan vizyoner bakış açısıdır. Bu doğrultuda atılan adımlar, UNIROBOTICS ve çözümlerini, global pazarda her gün daha fazla aranan bir konuma taşıyacaktır." açıklamasında bulundu.







