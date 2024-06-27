Üniteks Tekstil, Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan bir başka büyük başarıya imza attı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl düzenlenen "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde, 2023 yılı verilerine dayanarak hazırlanan 2024 sıralamasında Üniteks, 29 sıra yükselerek 327. sıraya yerleşti.

Ekip çalışmasının önemi

Üniteks Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Ünsal, başarının ardındaki etkenleri şu sözlerle değerlendirdi: "Şirketimizin sürdürülebilir büyümesi, ekibimizin azmi ve iş ortaklarımızın desteği sayesinde mümkün oldu. Her geçen yıl daha da güçlenen bu başarı, Üniteks’in sektördeki güçlü konumunu bir kez daha kanıtlıyor."

Sürdürülebilirlik ve inovasyon

Üniteks, finansal performansının yanı sıra çevresel ve sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Şirket, sürdürülebilirlik ve inovasyon alanındaki çalışmalarıyla sektöre öncülük ediyor. Çevre dostu üretim teknikleri ve ileri teknoloji kullanımı, Üniteks’in geleceğe yönelik kararlılığını ve sektördeki lider konumunu pekiştiriyor.