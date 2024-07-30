Sosyal medyada sahte lisans diplomaları 25 bin TL'ye satılmakta. Dolandırıcılar, bu belgelerin e-Devlet sistemine işlendiğini iddia ediyor.

Sahte diplomanın tehlikeleri

Sosyal medya üzerinden çeşitli üniversitelerin fakültelerine ait sahte diplomaların satışının yapıldığı bildiriliyor. Satıcılar, diplomaların gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar kaliteli olduğunu ve e-Devlet sistemine işlendiğini iddia ederek müşterileri ikna etmeye çalışıyor. Ancak, bu iddiaların gerçek olmadığı ve dolandırıcıların güvenilirlik sağlamak amacıyla vatandaşları kandırdığı ortaya çıktı.

Hukuki riskler ve cezalar

Avukat Deniz Özdal, sahte diplomaların edinilmesinin resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturduğunu belirtti. Bu suç, 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası öngörüyor. Ancak, bu diplomaları edinmeye çalışan kişilerin de suç işlemiş olabileceğini ve bu durumda mağduriyetlerinin geçerli olmadığını vurguladı.

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ise, e-Devlet sistemine sahte diploma kaydının yapılamadığını ve dolandırıcıların bu şekilde vatandaşları kandırdığını belirtti. Dolandırıcıların, sahte diplomayı sağlayacağına dair verdikleri teminatların gerçek dışı olduğunu, ve bu tür belgelerin resmi sistemlere kaydedilmesinin imkansız olduğunu ifade etti.

Sosyal medyada yaygınlaşan dolandırıcılık

Sosyal medyada, sahte diplomaların satışını gerçekleştiren birçok hesap ve sayfa bulunmakta. Bu sayfalarda lisans, yüksek lisans, lise ve ön lisans diplomalarının yanı sıra, doktorluk, mühendislik, öğretmenlik gibi çeşitli meslekler için de sahte belgeler satılmakta. Fiyatlar, diploma türüne ve sahte diplomanın kalitesine göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin, 2023 yılı itibarıyla lisans diplomalarının fiyatı 25 bin TL'ye kadar yükselmiş durumda.

Dolandırıcılığa karşı önlemler

Bu tür dolandırıcılıklardan korunmak için sosyal medyada sahte belge satışını teşvik eden sayfalardan uzak durulmalı ve kişisel bilgiler asla paylaşılmamalıdır. Ayrıca, resmi kurumlara başvuruların sadece güvenilir ve yasal yollarla yapılması gerektiği unutulmamalıdır.