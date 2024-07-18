Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde 74 personel zehirlendi.

Alınan bilgilere göre, dün hastane personeli akşam saatlerinde mide bulantısı ve ishal şikayetiyle şimdiye kadar 74 personel hastanenin acil servisine başvurdu. Yapılan ilk incelemeler sonucunda belirtilerin besin zehirlenmesi olduğu ihtimali üzerinde duruldu.

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, yaptığı yazılı açıklamada, "Hastanemizde görevli bazı personellerimiz, mide bulantısı ve ishal şikâyetleriyle acil servise başvurmuşlardır. İlk değerlendirmelerde basit besin zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulmaktadır. Personellerimizin durumu kontrol altında olup, gerekli tıbbi müdahaleler yapılmaktadır. Olayın nedeni hakkında ayrıntılı bir araştırma başlatılmış olup, sonuçlar en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır” denildi.

"Hastane yemekleri zehir saçıyor"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi, sosyal hesabı X'ten yaptığı açıklamada zehirlenmenin dün dağıtılan öğlen yemeğinden kaynaklı olduğunu duyurdu.

Açıklamada "Hastane yemekleri zehir saçıyor. Artık yeter sağlıklı ve dengeli beslenmek istiyoruz" denildi.