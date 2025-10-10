Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde odasının önüne gizli kamera yerleştirdiği belirlenen Prof. Dr. M.T. hakkında yürütülen soruşturmada “kamu görevinden çıkarma” cezası istendi.

Gizli kamera skandalı: Profesöre ağır disiplin cezası talebi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi’nde görevli Prof. Dr. M.T., odasının bulunduğu koridorda üniversitenin güvenlik sistemine dahil olmayan gizli bir kamera tespit edilmesi üzerine mart ayında açığa alınmıştı. Yapılan incelemelerde, bu kameranın hasta, araştırma görevlisi ve ziyaretçilerin görüntülerini izlemek ve dinlemek amacıyla kullanıldığı belirlendi.

Kamera, AÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. M.T. ve öğretim görevlisi Dr. M.A. tarafından kullanılan odaların önünde bulundu.

Usulsüz oda kullanımı da soruşturmada

Yapılan incelemede, aynı bölümde görevli Prof. Dr. Ü.O.’nun odasının yanındaki alanın, “Soru Bankası Server/3D Fasiyal Analiz Odası” olarak usulsüz şekilde kullanıldığı da tespit edildi.

Bu gelişmenin ardından Akdeniz Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca disiplin soruşturması başlattı.

Üç isim görevden uzaklaştırıldı

Soruşturma kapsamında Prof. Dr. M.T., Dr. M.A. ve Prof. Dr. Ü.O. hakkında idari işlem başlatıldı.

Dr. M.A., 28 Nisan 2025’te görevinden istifa etti.

Prof. Dr. Ü.O., 14 Temmuz 2025’te emekliye ayrıldı.

Prof. Dr. M.T. ise soruşturma süresince görevden uzaklaştırıldı.

“Yüz kızartıcı ve utanç verici fiil” olarak değerlendirildi

Soruşturma sonucunda hazırlanan raporda, Prof. Dr. M.T.’nin eylemlerinin “kişisel verilerin izinsiz kaydı, güvenin kötüye kullanılması ve özel hayatın ihlali” olarak nitelendirildiği belirtildi.

Bu fiillerin, kamu hizmeti ve öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak düzeyde yüz kızartıcı ve utanç verici hareketler olduğu kaydedildi.

Ayrıca, olayın üniversitenin bilişim sistemlerinin işleyişini kasten engellemeye veya bozmaya yönelik olduğu değerlendirildi.

Bu gerekçelerle, 2547 sayılı Kanun’un 53. maddesinin (b) fıkrasındaki 6-c ve 6-f bentleri uyarınca “kamu görevinden çıkarma” cezası teklif edildi.

YÖK’e gönderildi

Akdeniz Üniversitesi yönetimi, hazırladığı rapor ve disiplin teklifi dosyasını Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na gönderdi.

Prof. Dr. M.T., üniversiteye sunduğu savunmasında usulsüz görüntü ve ses kaydı aldığı iddialarını reddetti.