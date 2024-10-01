Erzincan'da 26 Eylül tarihinde meydana gelen trajik bir kazada, hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Aile, üniversiteyi kazanan kızlarını yurda yerleştirmek üzere yola çıkmıştı. Kazada ağır yaralanan Semiha Ceylan, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazanın ayrıntıları

Refahiye-Erzincan kara yolunda gerçekleşen kazada, Ramazan Ceylan’ın kullandığı hafif ticari araç, yol kenarında duran Yusuf T. idaresindeki tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü Ramazan Ceylan, eşi Melike Ceylan, kızları Huri Elif ve oğlu Ahmet Enes Ceylan hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Semiha Ceylan ise Refahiye Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, yoğun bakımda sürdürdüğü tedaviye rağmen Ceylan da kurtarılamayarak vefat etti.

Aile üyeleri, Erzurum Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazanan Huri Elif Ceylan'ı yurda yerleştirmek için Uşak'tan yola çıkmıştı.