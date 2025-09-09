Manisa’nın Akhisar ilçesinde lastiği patlayan bir otomobilin karşı şeride geçmesiyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada Melek Kıyçak hayatını kaybetti, aralarında kızının da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Lastiği patlayan otomobil karşı şeride geçti

Kaza, saat 14.00 sıralarında İzmir-Balıkesir karayolunda yaşandı. Vedat Kıyçak (49) yönetimindeki 33 ACD 60 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Araç, Süleyman Fevzi Akdoğan’ın (55) kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

5 araç zincirleme kazaya karıştı

Çarpışmanın etkisiyle Kıyçak’ın aracı aynı yönde ilerleyen Semih Cangül’ün (26) kullandığı otomobile çarptı. Akdoğan’ın otomobili de savrularak başka bir araca vurdu. Bir başka sürücü ise bariyerlere çarptı.

Melek Kıyçak hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Vedat Kıyçak’ın eşi Melek Kıyçak’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kıyçak çiftinin kızları Büşra Kıyçak ile diğer sürücülerden Semih Cangül ve yanındaki Mehmet Cangül yaralandı.

Üniversite kaydı için yola çıkmışlardı

Hakkari’de görev yapan Uzman Çavuş Vedat Kıyçak ve eşi Melek Kıyçak’ın, kızlarını Karabük’te üniversiteye kaydettirmek için yola çıktıkları öğrenildi. Büşra Kıyçak’ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.