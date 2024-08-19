Üniversite hayatına adım atmak için ilk adımı atmanın zamanı geldi. Üniversite kayıt dönemi bugün itibarıyla resmen başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda bir programa yerleşen öğrenciler için kayıt işlemleri 19-23 Ağustos tarihleri arasında tamamlanabilecek. Elektronik kayıt tercih edenler ise işlemlerini 19-21 Ağustos tarihlerinde yapabilecek.

Kayıt İşlemleri nasıl gerçekleştirilecek?

Öğrenciler, üniversite kayıtlarını iki farklı şekilde yapabilecekler: e-Devlet üzerinden elektronik kayıt veya doğrudan üniversitelerin kayıt ofislerinde yüz yüze kayıt. Elektronik kayıt yapan öğrenciler için ders kayıt işlemleri de eş zamanlı olarak başlayacak.

Vakıf üniversitelerinde doluluk oranı yüzde 91,14

Yükseköğretim Kurulu'nun verilerine göre, ek yerleştirme dönemi başlamadan önce üniversitelerdeki kontenjanların büyük bir kısmı dolmuş durumda. Devlet üniversitelerinin lisans programlarında kontenjanlar yüzde 98,8 oranında dolarken, önlisans programlarında doluluk tamamen sağlandı. Vakıf üniversitelerinde ise genel kontenjan doluluk oranı yüzde 91,14 olarak belirlendi.

Boş kontenjanlar duyurulacak

Kayıt süreci tamamlandıktan sonra, boş kalan kontenjanlar ilan edilecek. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, bu dönemde ek tercihler yapma şansına sahip olacaklar. Ek tercih süreci, boş kalan kontenjanlara yerleşmek için son fırsat olabilir.