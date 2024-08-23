Üniversitelerde 19 Ağustos'ta başlayan kayıt dönemi, 23 Ağustos itibarıyla sona eriyor. Adaylar, kayıt işlemlerini tamamlamak için son şanslarını değerlendiriyor. Kayıtlarını tamamlayamayan öğrenciler için ise mazeretli kayıt dönemi 26 Ağustos'ta başlayacak.

Mazeretli kayıt başvuruları 26 ağustos’ta başlayacak

Mazeretli kayıt başvuruları 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak. Bu tarihler arasında mazeretini belgeleyen adaylar, üniversitelerine başvurarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler. 2 Eylül'den sonra mazeretli kayıt için başvuru kabul edilmeyecek ve öğrenciler herhangi bir programa yerleşememiş sayılacak.

Devlet üniversitelerinde kontenjanların büyük kısmı doldu

2024 YKS sonuçlarına göre yapılan yerleştirmelerde, devlet üniversitelerindeki genel kontenjanların yüzde 98,8'i doldu. Özellikle ön lisans programları büyük ilgi gördü ve tüm kontenjanlar doldu. Meslek yüksekokullarının puanlarının artması da bu yılın dikkat çeken detayları arasında yer aldı.

Ön lisans pilotaj programı, 536,7 puanla öğrenci kabul ederek rekor kırarken, siber güvenlik programı ise 525 puanla doldu. Bu durum, meslek yüksekokullarının artık daha yüksek puanlarla öğrenci kabul ettiğini gösteriyor.

Ek yerleştirme süreci başlıyor

Genel yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlatılacak. 2024 YKS sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme sürecinde başvuru yapabilecekler. Ek yerleştirme başvuru tarihleri ise YÖK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.