Mazeret kaydı süreci

2024 YKS sonuçlarına göre, 19-23 Ağustos tarihlerinde kayıt yaptırması gereken adaylar için Yükseköğretim Kurulu, 26 Ağustos'tan itibaren mazeret kaydı imkanı sundu.

Kaydı nasıl yapabilirsiniz?

Üniversite mazeret kayıtları 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar, kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden veya üniversitelerin kayıt noktalarından gerçekleştirebilirler.

Son başvuru tarihi

Mazeret kaydı süreci 2 Eylül’de sona erecek. Bu tarihe kadar kaydını tamamlamayan adayların mağdur olmaması için belirtilen tarihler arasında işlemlerini yapmaları önemlidir.