Mazeret kaydı süreci
2024 YKS sonuçlarına göre, 19-23 Ağustos tarihlerinde kayıt yaptırması gereken adaylar için Yükseköğretim Kurulu, 26 Ağustos'tan itibaren mazeret kaydı imkanı sundu.
Kaydı nasıl yapabilirsiniz?
Üniversite mazeret kayıtları 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar, kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden veya üniversitelerin kayıt noktalarından gerçekleştirebilirler.
Son başvuru tarihi
Mazeret kaydı süreci 2 Eylül’de sona erecek. Bu tarihe kadar kaydını tamamlamayan adayların mağdur olmaması için belirtilen tarihler arasında işlemlerini yapmaları önemlidir.
Editör: Sezin Türkyılmaz