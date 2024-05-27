AFYONKARAHİSAR (AA) - Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğünün girişimleriyle ziyaret kapsamında Afyonkarahisar'a geldi.

Kendisi de iletişim doçenti olan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, valilikte kabul ettiği iletişim fakültesi öğrencilerine, mesleki kariyeri ve tecrübelerine ilişkin bilgilerini aktardı.

Daha sonra öğrenciler yerel bir televizyon kanalı ve yerel bir gazeteyi ziyaret ederek, iletişimin uygulama alanları hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğüne geçerek Bölge Müdürü Uğur Ülgen'i ziyaret etti.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı hakkında öğrencilere bir sunum yapan Ülgen, Bölge Müdürlüğü görev alanı hakkında bilgilendirmede bulundu.

Program çerçevesinde Ayazini Antik Kenti'ni ziyaret öğrenciler, kentten ayrıldı.

Öğrencilerin yanı sıra ziyarete, Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin, Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emre Vadi Balcı ve öğretim üyeleri de katıldı.