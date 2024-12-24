Yeni istihdam projesiyle üniversite öğrencilerine 60 bin iş imkânı sağlanacak. Öğrenciler, kamuya ait alanlarda part-time çalışacak.

Hükümet, üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir istihdam projesini duyurdu. Projeye göre, üniversite öğrencileri, kamuya ait kütüphane, sosyal tesisler ve spor komplekslerinde part-time çalışacak. Ayrıca, ağaç dikimi, yaşlı bakımı, sosyal hizmetler ve eğitmenlik gibi çeşitli alanlarda da iş fırsatları sunulacak.

10 ay süresince çalışma imkânı ve 10-12 bin lira ücret

Proje kapsamında, 60 bin civarında gencin istihdam edilmesi planlanıyor. Öğrenciler, 10 ay süreyle part-time olarak çalışabilecek ve 10-12 bin lira arasında ücret alacak. Çalışma saatleri, öğrencilerin okul programlarına göre düzenlenecek. Öğrencilere verilecek ücretler ise İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak.

Gelecekte kadınlar ve dezavantajlı gruplar da kapsanacak

İlk etapta üniversite öğrencilerine yönelik başlatılacak olan proje, ilerleyen dönemde kadınlar ve diğer dezavantajlı kesimleri kapsayacak şekilde genişletilecek.