Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Ceylan Demir, kaldığı yurt odasında arkadaşları tarafından ölü bulundu. Akşam saatlerinde kalbinin aşırı çarptığını belirten Demir, daha sonra duş alıp uyumaya gitti. Ancak sabah uyandırılamayınca durum yurt görevlilerine bildirildi.

Sağlık ekibi çağrıldığında genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Demir'in diyabet hastalığının başlangıç seviyesinde olduğu ve henüz tedavi sürecinin başlamadığı öğrenildi.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan da Demir'in ölümüyle ilgili bir mesaj yayımladı. Türkdoğan, "Ceylan’ın güzel hatıraları ve bize kattığı değerler daima yaşayacak. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun!" ifadeleriyle başsağlığı dileklerini iletti.