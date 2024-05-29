Rapora göre, sürücü S.Ç. asli ve tam kusurlu olarak tespit edildi.

Kaza, 28 Nisan tarihinde ilçeye bağlı Kocadere köyü yakınlarında meydana gelmişti. S.Ç. yönetimindeki kamyonet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş'in kullandığı bisiklete çarpmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Güneş'in ölümüyle sonuçlanan kaza sonrasında, sürücü S.Ç. jandarma tarafından gözaltına alınmış, ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hazırlanan bilirkişi raporunda, kaza sırasında önden giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek, yakın takip kural ihlalleri nedeniyle sürücü S.Ç.'nin asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca, bisiklet sürücüsü Zeliha Güneş'in kurallara uygun bir şekilde kullandığı ve kazanın oluşumunda herhangi bir kusurunun bulunmadığı vurgulandı. Bisiklet sürücüsünün, kaza esnasında Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği'nde belirtilen hususları ihlal etmediği, kara yolunun en sağ şeridini kullandığı ve kamyonetin arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada kusurlu olmadığı ifade edildi.