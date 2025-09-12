Üniversiteyi şehir dışında okumak öğrenciler için her geçen gün daha da zorlaşıyor. Eğitim-İş’in hazırladığı araştırmaya göre, özel yurt, kira, yemek ve ulaşım gibi kalemler hesaplandığında bir öğrencinin aylık sabit gideri 50 bin TL’yi aşıyor. Bu rakam asgari ücretin iki katına denk gelirken, üniversiteye başlangıç maliyeti de 105 bin TL’yi geçti.

En büyük yük barınma masraflarında

Özel yurt fiyatları büyük şehirlerde uçtu:

İstanbul: 40 bin TL

Ankara: 38 bin 500 TL

İzmir: 29 bin TL

Ev kiralamak isteyen öğrenciler için üç büyükşehirde ortalama kira 25 bin TL oldu. Ayrıca depozito ve aidat gibi ek masraflar bütçeyi daha da ağırlaştırıyor.

Yemek ve sosyalleşmek cep yakıyor

Bir öğrencinin yalnızca yemek için ayırması gereken bütçe 12 bin TL. Sadece bir kahve ya da çay içerek sosyalleşmenin maliyeti ise aylık 6 bin TL’yi buluyor.

Ulaşımda ise aylık abonman ücretleri:

Ankara: 350 TL

İstanbul: 380 TL

İzmir: 480 TL

Evde kalan öğrencilere ek yük

Kirada yaşayan öğrenciler için elektrik, su, doğalgaz, internet ve aidat gibi faturalar aylık ortalama 3 bin TL. Eğitim materyalleri masraflarında kitap 2 bin 500 TL, kırtasiye 670 TL tutuyor. Bilgisayar almak isteyen bir öğrenci ise ortalama 30 bin TL ödemek zorunda.

Üniversiteye başlangıç maliyeti 100 bin TL’yi geçti

Rapora göre üniversiteye kayıt yaptıran bir öğrencinin başlangıç maliyeti 105 bin TL’yi aşarken, aylık sabit giderler 50 bin TL ile asgari ücretin iki katını geçti.