YKS'nin ardından tercih heyecanını yaşamaya başladı. Üniversite seçiminde başarıyı artırmak için adayların dikkat etmesi gereken noktalar neler? İstanbul Arel Üniversitesi Aday İlişkileri ve Tanıtım Direktörü Gonca Kırpıkoğlu, tercih sürecinde önemli ipuçları verdi.

"Kişisel yetenek ve ilgi alanına göre tercih yapın"

Kırpıkoğlu'na göre, öğrencilerin kişisel yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda tercih yapmaları önem taşıyor. Başarı sıralamaları ve YÖK verileri doğrultusunda bölüm ve üniversite seçiminde karar vermek, yerleşme şansını artırabilir. Tercih listesi oluştururken başarı sıralamalarına dikkat etmek gerektiğini belirten Kırpıkoğlu, uzman rehberliğinin de önemini vurguladı. Üniversitelerin tanıtım günlerine katılarak akademisyenlerle ve rehberlik uzmanlarıyla görüşmenin faydalı olabileceğini dile getirdi.

Üniversitenin sunduğu imkanlar önemli

Kırpıkoğlu, öğrencilerin seçecekleri bölümün kariyer imkanlarına ve üniversitenin sunduğu ekstra imkanlara odaklanmaları gerektiğini de vurguladı. Kültürel gelişim, dil olanakları, uluslararası anlaşmalar, çift anadal ve yandal programları gibi unsurların da tercih sürecinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Sonuç olarak, Kırpıkoğlu, üniversite eğitiminin sadece bilgi değil, aynı zamanda kültürel bir birikim sunması gerektiğini belirtti. Öğrencilere, kendilerini geliştirebilecekleri ve kariyerlerine yön verebilecekleri bir eğitim hayatı diledi.