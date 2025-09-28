İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “genç dostu kent” vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam eden Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet üreten Turizm Şube Müdürlüğü, üniversitelilerin İzmir’i tanımasını ve öğrenmesini sağlayacak kent turlarını başlatıyor.



Genç İzmir’in koordinasyonunda, İzmir Rehberler Odası iş birliğiyle düzenlenecek turlar, ekim ve kasım aylarında her çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak. Etkinlik ile profesyonel turist rehberleri eşliğinde İzmir’in simge noktaları Kadifekale, Tarihi Asansör, Saat Kulesi, Kemeraltı ve Kızlarağası Hanı ziyaret edilecek.



“Genç Adım Kent Turu”, öğrencilerin İzmir’in tarihi dokusunu keşfederken aynı zamanda şehre aidiyet duygularını güçlendirmelerine katkı sağlayacak. Etkinlik hakkında detaylı bilgiye https://www.gencizmir.com/ adresinden ulaşılabiliyor. Ayrıca gençlere yönelik tüm etkinliklerden haberdar olmak için "@izbbgencizmir" kullanıcı adlı instagram hesabı takip edilebiliyor.

