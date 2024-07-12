Yeni Pazar Üniversitesi'nde son dönemde ortaya çıkan skandal, sahte diploma üretimi ve rektör Ali İlseven'in akademik geçmişiyle ilgili iddialarla gündemde. Avukat Dilara Damla Öksüz'ün suç duyurusunun ardından, üniversitenin faaliyetleri hakkında detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

İstanbul Anadolu Adliyesi'ne yapılan suç duyurusunda, Yeni Pazar Üniversitesi'nin internet üzerinden sahte üniversite siteleri kurarak dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü iddia edildi. Avukat Dilara Damla Öksüz, dilekçesinde, üniversitenin hiçbir akademisyen veya kampüsü olmadığını, ancak sahte diplomalarla Türkiye'de ve dünya genelinde geçerlilik algısı yaratmaya çalıştığını belirtti.

Özellikle "edu.tr" uzantılı web sitesiyle faaliyet gösteren üniversitenin, gerçek bir üniversite olmadığı ve YÖK tarafından tanınmadığı vurgulandı. İddialara göre, hayali üniversiteye kayıt olan öğrencilerin 2 ila 4 bin avro arasında değişen ücretler ödediği belirtildi. Ancak bu öğrencilerin aldıkları diplomaların hiçbir resmi geçerliliği olmadığı ortaya çıktı.

Üniversitenin rektörü olarak tanıtılan Prof. Dr. Ali İlseven'in ise akademik bir kaydının bulunmadığı ve lise mezunu olduğu iddialarıyla ilgili olarak YÖK'ün harekete geçeceği ifade edildi. Soruşturma kapsamında, üniversitenin sahte diploma üretimi sürecinde nasıl işlem gördüğü ve bu süreçte ne tür hukuki ihlallerin yapıldığı detaylı olarak incelenecek.

Av. Dilara Damla Öksüz, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bir üniversite değilseniz 'edu.tr' uzantısını kullanamazsınız. Bu skandalın nasıl gerçekleştiği, YÖK ve ilgili domain şirketi ile yapılacak yazışmalar sonucu ortaya çıkacak" dedi.