Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Hoşgör Mahallesi'nde meydana gelen acı olayda, motosikletle seyir halinde olan 16 yaşındaki Hasan Akkaya ve 18 yaşındaki Ayşegül Akkaya, dengelerini kaybederek önce refüje, ardından ağaca çarparak yola savruldular. Olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekipleri, Ayşegül Akkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Hasan Akkaya ise hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden genç kızın üniversiteye hazırlandığı öğrenildi.

Cenaze işlemleri tamamlandı

Olay yerinde yaşamını yitiren Ayşegül Akkaya'nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.