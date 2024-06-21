Sutherland, "Açlık Oyunları" ve "Karanlığın Gölgesi" gibi unutulmaz filmlerdeki rolleriyle tanınıyordu. Ölüm nedeni henüz açıklanmasa da uzun süredir tedavi gören Sutherland'ın vefat haberi, oğlu Kiefer Sutherland tarafından duyuruldu.

Kariyerinde 200'den fazla film

50 yılı aşan kariyerinde 200'den fazla filmde rol alan Donald Sutherland, sinema tarihine damga vuran performanslarıyla hatırlanacak. Oğlu Kiefer Sutherland, babasının ölümünü büyük bir üzüntüyle duyurarak, "Babam, sinema dünyasının en önemli oyuncularından biriydi" ifadelerini kullandı. Sutherland, her türlü rolde başarılı performans sergileyerek sevdiği işi yapmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan başsağlığı mesajı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Donald Sutherland için başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Sutherland güçlü bir duruşa sahipti, dahiydi ve gerçekten çok büyük bir Kanadalı sanatçıydı" dedi.